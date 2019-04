El cantante venezolano Carlos Baute y su mujer, Astrid, están esperando su tercer hijo. Quisieron esperar a contarlo por posibles complicaciones

Carlos Baute y su mujer, Astrid Klisans, se habían mostrado muy cautos ante el posible tercer embarazo del matrimonio filtrado hace un mes. “Tengo que decir que no sé cómo salió todo esto, ha sido muy imprudente… Pero sería una linda noticia. Hasta la familia me reclamó porque no lo habíamos dicho, pero queremos esperar un tiempo a que esté todo bien“, aseguró el cantante venezolano. Ahora, por fin, ha llegado esa “linda noticia”. “¡¡Estamos felices de confirmar nuestro tercer embarazo!!!! A por familia numerosa amor “, han compartido los padres en sus respectivas redes sociales, con una imagen junto a sus otros dos hijos.

Junto a sus dos pequeños y con una evidente tripita de embarazada, Astrid sonríe efusivamente junto a Carlos Baute. En medio de esta felicidad, una política ha surgido en la vida del venezolano, puesto que José Daniel Arellán, que en el 2012 la Justicia le reconoció como hijo ilegítimo del cantante, lo ha demandado por daños morales. Asegura haber sufrido su ausencia e incluso que su padre ni quiere saber nada de él ni le quiere. A la vez que dicha feliz noticia, la polémica retumba.