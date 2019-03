La brutal guerra entre Kiko y Makoke salpica a Anita Matamoros

Anita Matamoros, influencer y ajena a la televisión, ha visto su nombre como tema de plató debido al enfrentamiento entre Kiko y Makoke

Anita Matamoros se encontraba junto a varias amigas disfrutando de la noche, en una velada de cena y fiesta de chicas. Pero no estaba ajena a las noticias que llegaban desde el plató de Telecinco, donde sus padres tenían un brutal enfrentamientos en ‘Sábado Deluxe’. Si la batalla dialéctica entre Kiko Matamoros y Makoke había cruzado la línea roja tras varios insultos,el siguiente paso ha sido meter a la hija que tienen en común. “Lo único que haces es poner piedras entre mi hija y yo”, han sido las palabras de Matamoros, a lo que Makoke ha contestado que “ni si quiera has pedido perdón como ella te ha pedido”. “Te has liberado del complejo de cornudo que has tenido durante 10 años”, le ha acusado Makoke a su ex marido, mientras que Matamoros ha querido callarse algunas cosas porque “luego me da vergüenza”. El padre de Anita ha pedido, en varias ocasiones, perdón a su hija.

Makoke solicataba a la dirección del programa que hicieran públicos mensajes de Anita, según ella con su consentimiento. Si bien es cierto que Anita nunca se ha referido públicamente al divorcio entre sus padres, pasa más tiempo con su madre. Estas navidades, también se publicaron imágenes de padre e hija celebrando las fiestas.

El mensaje de Tudela que hartó a Matamoros

Un mensaje de Javier Tudela, hijo de Makoke de su primer matrimonio, a Matamoros ha encendido aún más los humos. "Se ha cagado en mi p*** madre", mientras Makoke aseguraba que "bastante poco ha dicho". Según la madre de Tudela, su hijo ha tenido que aguantar todos los insultos y mentiras que ha vertido sobre ella. Segundos antes, la ex concursante de 'Gran Hermano VIP' retaba a Matamoros: "tú eres tonto, hijo".