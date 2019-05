El presentador ha sufrido en sus proprias carnes la violencia verbal por parte de dos de sus compañeras. Dakota y Violeta mantuvieron un brutal enfrentamiento con Lozano que le ha dejado completamente fuera de juego.

Noche de broncas en ‘Supervivientes’. Los concursantes, divididos en dos grupos, han visto como los últimos días la tensión ha ido ganando terreno a la armonía. El elemento desestabilizador, al menos para uno de los equipos, ha sido, sin duda, Carlos Lozano. El ex de Mónica Hoyos ha hecho gala de su fama de provocador y no ha desperdiciado la ocasión para desquiciar al campamento de la Playa de los Abandonados, muy especialmente a Dakota y Violeta.

Todo empezó el pasado jueves. El presentador afeaba a Dakota algunos de sus comportamientos y esta se lo cobró una vez llegados a la nueva playa. Nada más reencontrarse con Carlos, quién es el nuevo habitante del palafito, le soltó una de las suyas, sin apenas miramientos ni anestesia: “Jódete que estás en el palafito solo, como estás en tu vida, solo”. La tensión ha ido en aumento. Dakota se mostró completamente fuera de control y sus palabras fueron cada vez más hirientes: “Tú sí queres un parásito social que no te quiere ni tu madre. ¡Esa Miriam, que te puso todos los cuernos!”

A Dakota se le juntó también Violeta. La concursante no paró de provocar al comunicador, así como de robarle objetos del palapito. “Niñata” o “viejo verde” fueron algunos de los insultos que se propinaron. La violencia verbal fue especialmente extrema, llegando incluso Carlos a dudar de la sanidade mental de su compañera. Aun siendo Lozano un provocador nato, no menos cierto es que ambas jóvenes terminaron asumiendo lo mucho que se habían pasado en sus insultos. Al final, aunque sigue estando lejos la paz, lo cierto es que los tres reconocieron que no habían estado acertados.

Isabel Pantoja: entre la traición y los celos

La tonadillera está muy decepcionada con Colate. Dicen que del “amor” al odio hay solo un paso y así se podría definir el sentimiento actual de Isabel hacia el que fuera el primer gran amigo que hizo en el reality. El ex de Paulina Rubio la terminó nominando el pasado jueves, algo que descolocó a la cantante.

Isabel no parece dispuesta a pasar por alto lo que ella considera una traición por parte del madrileno. Tampoco ayuda el hecho de que le vea tan cercano a Mónica Hoyos. Colate y la presentadora se muestran cada vez más cómplices, detalle que no ha pasado desapercibido para la artista. Isabel le ha comentado a Chelo García-Cortés que se siente utilizada y ninguneada por el publicista. Es imposible adivinar el desenlace final pero todo apunta a que la “reina de la copla” no va le va a perdonar fácilmente.