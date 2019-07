El hoy cantante y presentador de éxito fue un adolescente muy problemático.

Noche de confesiones en ‘Mi casa es la tuya’. Aunque la invitada estrella era Tamara Falcó, fue el presentador del programa, quien terminó por desvelar algunos de los capítulos más importantes de su apasionante vida. La diseñadora y el cantante hablaron largo y tendido de todo. Ambos parecen ser personajes inagotables. Cuando parece que no pueden tener nada más que contar, siempre logran sorprender con nuevos e interesantes detalles.

.@bertinosborne, sobre la relación con su padre: “Él era súper estricto y yo era muy disperso y un loco peligroso” https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaTamara pic.twitter.com/7xfEaedshy — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 5 de julho de 2019

Tamara, siempre espontanea, no dudó en hablar sobre la intimidad de sus familiares. Al ser preguntada por la relación su madre, Isabel Preysler, la joven decidió interesarse por la relación de Bertín con sus progenitores. El famoso cantante empezó por recordar que por desgracia su madre ya no está y que la relación con su padre es estupenda. Sin embargo, no siempre fue así. Durante años, padre e hijo no se hablaron y lo sorprendente es que esa época coincidió con la primera boda de Osborne. El artista rememoró su adolescencia: “En aquellos años él era súper estricto y yo era muy disperso y un loco peligroso. Fijate que no vino a mi boda con Sandra, mi primera esposa. Dijo que yo no le invité”. Tamara se mostró muy sorprendida y Bertín intentó quitarle hierro al asunto: “Fue hace muchos años. Seguro que ahora vuelve a enfadarse conmigo por contarlo. Lo importante es que es pasado y a día de hoy tenemos una relación fenomenal”.

Tamara y su “esperada” boda

Tamara, sobre en qué momento personal se encuentra: “Me siento bastante más madura” En cambio, Boris dice que se siente más delgado 🤣🤣🤣 https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaTamara pic.twitter.com/FGEiY9YBxh — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 5 de julho de 2019

La hija del marqués de Griñón se mostró encantada de visitar el campo de Bertín. Una vez más volvió a dar muestras de su carácter extrovertido y según ella terminó “hablando más de la cuenta”. Quizá su confesión más sorprendente tuvo que ver con la maternidad. Tamara reconoció sentir cierta presión por tener pareja, un matrimonio estable e hijos. Es un tema recurrente en su familia, especialmente entre su madre y su hermana, Ana Boyer. La joven llegó a decir que incluso le han “animado a congelar mis óvulos, por si acaso”. No obstante, de momento sigue sin hacerles caso. Lo que si aclaró es que le gustaría casarse de blanco. Ojalá llegue el día.