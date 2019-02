No hubo una traición que doliese más a Belén Esteban que la que sufrió por parte de alguien a quien consideraba un hermano. Recordamos cómo estalló su conflicto con Toño Sanchís.

Belén Esteban se sienta este sábado en ‘Sálvame Deluxe’ con todos los datos en la mano después de que Toño Sanchís se quede sin casa al haber sido adquirida por alguien cuya identidad aún se desconoce. La de San Blas protagonizará uno de los momentos televisivos más potentes del mes . Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la polémica en torno a la puja por la vivienda, pero pocos recuerdan cómo estalló toda la traición del que un día fuera representante y casi hermano de la colaboradora de televisión.

Corrían los primeros días de diciembre del 2015 cuando Belén Esteban acusó públicamente de estafa a Toño Sanchís, mano derecha y hombre de máxima confianza para ella. Su versión siempre ha sido que recibió un chivatazo por parte de la secretaria de Lorant (agencia de representación de Sanchís) en el que la aconsejaba que revisase sus cuentas. También su futuro marido, Miguel Marcos, le sugirió que debía echar un ojo a sus finanzas y así fue cómo Belén tomó la decisión de auditar sus cuentas.

La colaboradora descubrió que Toño se había apropiado de una importante suma de dinero que podría alcanzar el millón de euros. Se llegó a acusar al mánager de quedarse con 10 de los 15 sueldos que obtuvo Belén Esteban en ‘Mira Quién Baila’, así como de todas las nóminas que La Fábrica de la Tele, productora de ‘Sálvame’, le ingresó a Esteban durante los siete meses que duró su rehabilitación. En el Deluxe que protagonizó cuando la justicia le dio la razón, Esteban aseguró que Sanchís se había llegado a llevar “el 100% de mis contratos”.

Mientras tanto, él nunca llegó a facilitar las facturas, pero sí que se defendió – en una entrevista con ‘Vanitatis’- al reconocer que “nunca he robado a nadie, ni un millón de euros ni nada”. Lo único cierto es que todo este escándalo le repercutió negativamente ya que otros famosos, como Ylenia o Terelu Campos, retiraron su confianza en la agencia de representación de Toño y rompieron su vínculo contractual.

Desde aquel diciembre de 2015 se desató una guerra entre Belén Esteban y su exrepresentante que recorrió los mejores platós de televisión. Lo que más dolió a la princesa del pueblo no fue todo el dinero perdido sino la traición humana de alguien a quien había considerado su hermano: “Nadie sabe lo que he sufrido y lo que me he podido gastar, pero lo peor de todo es que esto me lo ha hecho una persona que quería”, reconoció.

A estas alturas ya nadie duda de que la vencedora de esta larga batalla de desgaste es Belén Esteban, que dice tener respuestas para todo e incluso saber quién ha comprado la casa de Toño Sanchís a cambio de 376.000 euros.