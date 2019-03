Belén Esteban: “aquí el perdedor se llama Toño Sanchís”

Belén Esteban ha querido aclarar las informaciones sobre la subasta de la casa de Toño Sanchís, que tiene una enorme deuda con la colaboradora

El teléfono no dejó de sonar y Belén Esteban ha querido dar la cara en ‘Sábado Deluxe’ tras las informaciones de ‘Loc’ que situaban a la primera oferta de la subasta de la casa de Toño Sanchís retirando su puja. Por lo tanto, Belén, segunda de las ofertas, podría quedarse con la casa. “A día de hoy, el juzgado no me ha mandado ningún documento diciendo que sea real. Puede ser verdad o no”, ha explicado, antes de añadir que “el que pierde es el señor Toño Sanchís que se tiene que ir de su casa”. Belén no está de acuerdo con el enfoque de algunos medios, que señalaban como una derrota para ella los hechos del sábado por la mañana.

"Las dos estrategias me salen favorables. Dejo de pujar en 375.000 porque me salía rentable", ha declarado Belén, cuando ha querido recordar la deuda de 600.000 euros que judicialmente se dictaminó por un agujero en las cuentas de la colaboradora. Con su boda a la vuelta de la esquina, Esteban ha reiterado su posición :"gano de las dos maneras". "Es una victoria", ha afirmado al inicio del programa. El 15 de abril es la fecha clave que marcará que pasará, finalmente, con la casa de Toño Sanchís y Belén ha prometido contar todo.