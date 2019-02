Belén Esteban se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para poner fin a su polémica con Toño Sanchís, tras la subasta de la casa del ex representante debido a la deuda judicial

Belén, más Esteban que nunca, ha demostrado que su estrategia para batir a su ex representante, Toño Sanchís, va viento en popa. Debido a la deuda judicial que mantiene el agente de televisión con la princesa del pueblo, se dictó una subasta de la casa que acabó el pasado lunes. Belén ha confirmado el gran secreto a voces: “el que ha pujado ha sido Toño”. Además, ha explicado paso por paso el transcurso de la subasta. Pero, esto solo ha empezado, Esteban ha advertido a su archienemigo: “voy a ir por lo penal contra Toño y, seguramente, contra su mujer también”. Por si fuera poco, Belén también apunta a nuevas deudas y nuevos procesos legales “existe otra deuda de 130.000 de contratos antiguos que han encontrado mis abogados”

“Miguel y yo somos los que hemos vivido este problema. Cuando a mi me viene Hacienda, por las cantidades que debía tuve que irme a un banco con Miguel a pedir un préstamo, que ya está pagado gracias a dios“, ha confesado, afectada, Belén Esteban. “Le decía a Miguel la noche anterior, llorando, que cómo podía estar así después de haber trabajado toda mi vida”, explicaba a los colaboradores. Pero, mirando a la cámara, mirando a Toño Sanchís de alguna manera, ha pronunciado las siguientes palabras: “con lo que tú me vas a pagar, no le voy a deber anda a nadie. Lo primero que hice fue pagarle a Hacienda 700.000″.

Pese a reconocer que lo ha pasado muy mal, Belén no duda de cómo está su ex representante: “sé que Toño desde la subasta está rabioso perdido”. Esteban no tiene claro si”la persona que se ha quedado la casa, Toño o alguno de esos amigos suyos” acabará por quedarse la casa o no. “Si no pagan en 40 días (15 de abril), la casa sería mía por 375.000 euros, mi última puja”, aunque haya querido aclarar que dicho caso no sería terrorífico para ella: “debido a los impuestos, no me saldría tan caro”.

Cronología de la subasta más famosa de España

Belén Esteban, al inicio del programa, ha querido hacer una cronología de cómo vivió el momento de la subasta de la casa de Toño, de la que dependía gran parte de su deuda. “Los subasteros se retiran a partir de los 270.000, porque ya no es chollo. Hay que sumarle la hipoteca (266.815) y ya no es rentable”, explicaba Belén, que se ha convertido en toda una experta en subastas. La anécdota está en el juego que vivieron las dos partes: “a menos cuarto nosotros pujábamos, a menos cinco pujaban ellos”. El equipo de Belén lo tenía claro “pusimos de tope 375.000”. Finalmente, consiguieron su objetivo, inflar la subasta. | [LEER MÁS / EXCLUSIVA: El guardián de los secretos de Julio Iglesias desvela su lado más oculto].