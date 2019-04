Belén Esteban llevaba varios días sin aparecer en televisión. ¿El motivo? Había decidido tomarse vacaciones junto a su futuro marido, Miguel Marcos. Ha sido precisamente a su vuelta al trabajo cuando ha decidido sincerarse sobre el momento exacto en el que se encuentra su batalla legal contra Toño Sanchís. Momento en el que ha dado unas declaraciones sorprendentes en las que ha revelado que ha encontrado nuevas facturas para reclamar más dinero a Toño, tal y como ha dicho este lunes en ‘Sálvame diario’. Las incorporará al proceso penal que va a iniciar contra él.

Y aunque no ha dado mucho más detalles sobre este asunto, sí que ha querido puntualizar otros como la persona que será la dueña de la residencia que se le embargó a Toño tras la deuda que había contraído con ella. "Parece ser que voy a ser la nueva propietaria de la casa de Toño Sanchís", ha dicho ella misma. No ha recibido notificación del juzgado, pero sí que ha dado las cantidades que recibirá y que le quedarán pendientes. "A Toño le queda una hipoteca pendiente, yo me subrogaría a su hipoteca de más de 260.000, por lo que yo tendría una letra de mil y pico euros, entonces habría dos opciones: o vender o alquilar. El alquiler en esa zona está entre 2300 o 2500 y venderla podría en 625000 que es en lo que está valorada. La gente se empeña en que lo he hecho mal, pero no señores, yo lo quería era cobrar", ha comentado la colaboradora. Pero, ¿cuánto le deberá Toño Sanchís a pesar de que ella se quede con la vivienda? Según ha dicho ella misma "225.000 euros". "Me tendrá que pagar Toño", ha dicho Belén.