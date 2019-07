Belén Esteban regresa a ‘Sálvame Diario’ tras su boda

La de Paracuellos deja de lado su luna de miel para reincorporarse a su trabajo.

Belén Esteban está de regreso. Si bien es cierto que la colaboradora fue entrevistada este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’, hasta la fecha no había vuelto a sentarse en su silla de ‘Sálvame Diario’ después de su boda con Miguel Marcos. Una celebración que está dando mucho de sí y que le ha acarreado algún que otro enfrentamiento con sus compañeros.

Vestida de amarillo, muy morena y con semblante alegre, Belén Esteban ha hecho acto de presencia en los estudios de Mediaset. Una felicidad que se ha visto en cierto modo truncada a consecuencia del anuncio de la salida de ‘Sálvame’ de Mila Ximénez. La veterana colaboradora ha elegido el regreso de su compañera para contar que deja de trabajar en el programa de las tardes de Telecinco, una noticia muy inesperada que ha tratado de encajar de la mejor manera. «Me he quedado un poco sorprendida, sinceramente», decía la de Paracuellos, que ha optado por aparcar su enfrentamiento con la ex de Manolo Santana a consecuencia de las declaraciones que ha hecho en los últimos días sobre su boda: «lo que tenga que hablar con Mila lo haré personalmente y lo que tenga que decirle se lo diré en privado», dice Belén.

«Hay cosas que los que hemos trabajado aquí sabemos lo que pasa, que estamos cansados. No me ha gustado escuchar alguna de las cosas que ha dicho, porque sinceramente me da pena. La considero mi amiga y la veo, y eso es más preocupante que el cansancio. Antes la he visto cansada, pero no triste», ha dicho la colaboradora justificando las explicaciones que ha dado su compañera sobre su marcha.