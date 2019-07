Belén Esteban ajusta cuentas con Paz Padilla tras las críticas de su boda

Belén Esteban planta cara a todas las personas que han criticado su boda.

La boda de Belén Esteban ha dado para mucho. Inmediatamente a que la colaboradora contrajera matrimonio con su pareja, Miguel Marcos, el pasado 22 de junio, los comentarios no se hicieron esperar. Las estrictas medidas de seguridad que la de Paracuellos empleó para preservar que ningún fotógrafo no autorizado se colara en la finca donde se celebró el evento, han sido el motivo por el que algunos de sus compañeros están desconformes. Voces críticas entre las que están Milan Ximénez o Paz Padilla entre otros.

La cómica realizó un comentario que no ha gustado nada a Belén Esteban, y es que tras salir publicado el reportaje fotográfico del enlace en la revista ‘Hola’, la gaditana catalogó las intantáneas de «fotos de comunión». La presentadora de ‘Sálvame’ hizo chascarrillo utilizando la no presencia del marido de Belén en la revista que inmortalizó su boda, hecho que la ex de Jesulín de Ubrique no está dispuesta a pasar por alto. «Te nombré varias veces porque hay cosas que no me han gustado de ti. Dijiste que mi boda parecía una comunión porque no aparecía el novio. Que es una tontería, pero no me gustó», ha dicho la colaboradora a través de una llamada telefónica que ha hecho al programa.

Rápidamente, Paz Padilla ha querido aclarar la situación con su compañera y amiga. Y es que para la andaluza todo formaba parte de su locuaz sentido del humor. «Es una broma. Si no entiendes una broma…», respondía la presentadora, a lo que Belén ha respondido: «ah bueno, es una broma. Pues si es una broma no pasa nada». Palabras en las que dejaba entrever que la excusa de Paz no le ha terminado de convencer. Una situación que seguramente puedan solventar cuando la recién casada se reincorpore a su puesto de trabajo. | [LEER MÁS: La nutricionista de los famosos se ‘moja’ sobre la dieta de la reina Letizia]