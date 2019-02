Kiko Matamoros retó a Belén Esteban para que sacase a la luz el pacto propuesto por Toño Sanchís, no te pierdas los detalles del acuerdo que le sugirió

El pasado jueves Kiko Matamoros hizo saltar la liebre. El defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ acusó a Belén Esteban de no querer hacer público el pacto que Toño Sanchís le propuso para evitar la subasta de su casa. La princesa del pueblo ha aceptado el reto en ‘Sábado Deluxe’, respondíendo a Matamoros y contando los detalles del pacto que propuso Sanchís. “Su abogado llama al mío: queremos un pacto”, ha comenzado su relato Belén, antes de desgranar la propuesta: “darme a tocateja 200.000, durante cuatro años, cada año 50.000, tengo que perdonarle 250.000”. Es decir, Toño ofrecía pagar 400.000 euros en total, cifra muy inferior a la deuda total. Según Belén, su ex amigo piensa que necesita dinero líquido. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha contestado que por ello trabaja “seis días a la semana, librando solo un día”.

"El señor Matamoros me pidió que lo contará. Pues ya lo he contado ¿Alguno de ustedes lo hubiera aceptado? pues yo tampoco", con un aplauso ha cerrado el extraño pacto que Toño Sanchís ha intentado para salvar el que ha sido su hogar los últimos años. Por supuesto, Belén ha querido mandar un recado extra al que fuera su mano derecha: "yo trabajo, no me llevo lo que no es mío".