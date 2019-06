Belén Esteban “entra” en ‘Supervivientes’ a dos días de su boda

La tertuliana ha entrado telefónicamente para dar ánimos a su compañera Chelo García-Cortés.

La noche fue de lo más convulsa en ‘Supervivientes’. A la polémica protagonizada por Dakota y Colate se le juntó su lesión con la de Albert y Fabio. Pero Mediaset no estaba dispuesta a que la gala más negra del reality no tuviera al menos un rayo de luz y para ello nada mejor que jugar sobre seguro. La dirección del concurso decidió que había que darle ánimos a Chelo García-Cortés y que nadie mejor que Belén Esteban para ello.

La de San Blás llamó por teléfono a su compañera que no se lo esperaba para nada. Belén estuvo de lo más cariñosa y correcta a la hora de dar consejos: “Chelo, soy Belén. Decirte, cariño, que lo estás haciendo muy bien. Solo quiero darte un consejo. Recuerda que has entrado sola y que saldrás sola”. Chelo, por su parte, se emocionó mucho al oír la voz de la ex de Jesulín y lamentó no estar presente finalmente en su boda el próximo sábado. La intervención de Belén fue toda una nota de color en una noche dura para el reality. A apenas dos días de su boda, la colaboradora se mostró pletórica.

Mónica Hoyos: de expulsada a repescada

Nada es lo que parece en esta edición de ‘Supervivientes’ . La expulsada de este jueves fue Mónica Hoyos. Sin embargo, su expulsión vino con sorpresa. Jorge Javier anunció que la concursante se uniría a sus dos compañeras, Chelo y Mahí, en el barco varado y que una de las tres sería repescada para compensar el abandono de Violeta por motivos de salud.

Sometido a votación popular, más de 300 mil personas votaron para que Hoyos volviera a la isla con el resto de sus compañeros. Mónica, quién había recibido la visita de su hermana, se mostró muy feliz de volver a ser participante de pleno derecho y con la suerte de no estar nominada esta semana, ya que este dato ha permanecido oculto para el resto de concursantes.

Dakota, Colate y Fabio, nominados

¡Nominaciones de esta semana! ❌ El grupo nomina a Colate y Fabio

❌ @omarmontesSr, como líder, nomina a Dakotahttps://t.co/0FBgMJbayp #SVGala9 pic.twitter.com/hvJyvbUesH — Supervivientes (@Supervivientes) June 20, 2019

Como cada jueves, llegó el turno de las nominaciones. Esta semana, los nominados más votados entre los compañeros fueron Colate y Fabio. Más tarde se le añadió un tercero por votación expresa de Omar, el líder del grupo. El rapero decidió nominar a Dakota ya que “no puedo nominar a mi gente, ni a Isabel ni a Albert, porque son mis dos grandes pilares aquí”. Pronto se sabrá si finalmente Colate está o no en condiciones de seguir concursando.