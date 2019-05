Belén Esteban ha contestado a los duros comentarios que Toño Sanchís destapó en Telemadrid en su regreso a la televisión. No te pierdas la reacción de la colaboradora de 'Sálvame'

Belén Esteban contra Toño Sanchís, el escándalo del corazón en España. Un enfrentamiento público que parecía acabar tras la decisión del juzgado de condenar al ex agente de televisión de la colaboradora de ‘Sálvame’ a devolverla dinero. Su casa de Villanueva del Pardillo más 266.000 euros, al menos eso refleja la deuda judicial impuesta por la Justicia. Pese a todo, Toño Sanchís acudió recientemente a Telemadrid donde volvió a provocar a su ex representada con diferentes ataques como meterse con los rasgos de su rostro. Además de afirmar que vive “en mi casa”, pese a que debería haberla abandonado por orden judicial. “Solo quería cobrar lo que se me ha quitado, si no me hubiera quitado nada, no me hubiera llevado su casa”, ha contestado, muy calmada, Belén Esteban.

“Por lo menos no tengo la caradura que tienes tú, de llevarte lo que no es tuyo”, ha respondido Belén sobre los ataques por su físico de Toño Sanchís. “Te digo una cosa, Toño, has recibido una cosa del juzgado… ¿No? No hagas que vaya un cerrajero”, certificaba la colaboradora que se casará el próximo 22 de junio con Miguel Marcos. Además, una imagen del programa en la que se veía a un Sanchís abatido parecían corroborar que ha recibido una notificación para abandonar la casa que ya pertenece a Esteban.

"Lo que has hecho conmigo ha sido vergonzoso. Déjame en paz. Deja de escribir cosas mías y de esta cadena cuando yo sé lo que tú haces por detrás como llamar al mandamás de Mediaset", terminaba Belén Esteban, muy indignada por los ataques del que fuera su representante.