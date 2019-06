Belén Esteban contesta a los críticos de su boda con Miguel Marcos

Belén Esteban no se ha cortado a la hora de contestar a las críticas de sus compañeras tras su boda con Miguel Marcos

Es la hora de contestar. Pese al éxito general de las decisiones que tomó Belén Esteban en su boda con Miguel Marcos, algunas voces conocidas de la televisión han sido críticas con la celebración. Algunas de ellas, muy cercanas a la estrella de ‘Sábado Deluxe’. Paz Padilla, Mila Ximénez y María Teresa Campos son las tres mujeres a las que Belén ha querido contestar en directo.

María Teresa Campos, indignada por las medidas de seguridad

Aunque públicamente no se ha pronunciado, María Teresa Campos no vivió un momento cómodo al ser sometida al cacheo de la seguridad previa a entrar en la boda. «Le pediré perdón, pero si se pone una seguridad es para todo el mundo», ha explicado Belén Esteban. Quizás, la respuesta más suave a las críticas de la semana.

El descontento por los fotógrafos de Mila Ximénez

Mila Ximénez se ha mostrado muy indignada por los fotógrafos de la boda de Belén Esteban. A su juicio, se sintió agobiada por los profesionales contratados por la organización. «Me parece exagerado. Yo quiero a Mila, pero no me parece justo. La única persona que se ha quejado ha sido ella. Si está harta de mi boda que le diga a los directores que metan ‘Supervivientes’ «, ha contestado Belén.

«Sinceramente, me duele lo que dice Mila. Creo que ella eligió el espacio donde quiso estar, quiero ver a la Mila que vi en mi boda. Me he matado con ella 1.500 veces, pero eso no me gusta», así de dolida se ha mostrado Esteban tras observar las críticas de Mila, que no estaba presente en el programa.

Paz Padilla aseguró no haber podido llamar al número de emergencia

«Mi madre estaba en el hospital y trataron de llamar al número de emergencia y no funcionaba», relató durante la semana Paz Padilla en ‘Sálvame’. Belén, muy indignada, también ha contestado a Paz, con la que siempre ha tenido tiranteces en directo: «le tengo que decir a Paz Padilla que no es verdad, se debieron de equivocar en algún número. La jefa de la finca tenía el móvil en la mano y vi que funcionaba. Hay cosas que no, voy a hablar claro». | [LEER MÁS: Kiko Rivera, acorralado: tendrá que pagar]