Un abogado especialista en subastas evalúa la situación a la que se enfrenta Belén Esteban,

“El que pierde es el señor Toño Sanchís que se tiene que ir de su casa”, con estas palabras respondía Belén Esteban a las informaciones que apuntaban a que el primer postor de la casa de Toño Sanchís se había retirado. La colaboradora no estaba de acuerdo con los medios que afirmaban que esta nueva situación era perjudicial para ella, ya que como segunda pujante tendría que quedarse con la polémica vivienda. Inmueble del que tendría que hacerse cargo a cambio de una cantidad que, supuestamente, sería demasiado elevada como para recuperar parte de la deuda que tiene contraída con ella su exrepresentante. Este lunes el programa ‘Sálvame’ ha querido contar con la presencia de un abogado experto en la materia para revelar cómo es el verdadero escenario al que se enfrenta Belén Esteban, que ha dado su opinión al respecto. “Según mi criterio, jamás hubiera llegado a esta cantidad. Ninguna subasta profesional hubiera llegado a esta cantidad”, decía el letrado ante la atenta mirada de los colaboradores.

“Está claro que Belén, que ha estado asesorada y seguramente que muy bien, se mueve por algo más que los motivos económicos. Se queda con la casa de una persona que le ha hecho daño y que le debe un dinero“, añade el abogado, que ha detallado cómo de rentable o no, va a ser la apropiación de la casa del mánager. El precio de mercado está en torno a los 420.000 euros, según los datos que aporta el programa ‘Sálvame’, que además apuntan a qué viviendas en esta misma zona y de las mismas características se han vendido por esta cifra en un tiempo comprendido entre un año y un año y medio. La intención de Belén siempre ha sido cobrar la deuda que el mánager tiene contraída con ella, hecho que no sucederá con la puja de esta casa. “Si la sociedad no tiene más bienes, no va a cobrar. La diferencia entre 375.000 euros y el precio total del inmueble es lo que se queda Belén Esteban. Ahora esa cantidad hay que restarla a los 600.000 que se le debe. Si esta sociedad se declara insolvente no lo cobra, no hay más de qué tirar“, afirma el abogado.

El letrado ha dejado caer la posible estrategia que hay detrás de este último cambio de los acontecimientos. El primer pujante, después de haber depositado 13.000 euros para acceder a la subasta, ha rechazado la compra alegando que desconocía las cargas que la casa tenía. "Cuando uno puja, lo quiere es quedárselo. La primera dice que lo rechaza porque no sabía que cargas tenía la casa y eso no es muy creíble. Todos los datos salen en Internet y lo más normal es que cuando uno pone dinero, conozca en qué lo está echando", añadía el abogado especialista en este asunto. Palabras que pone en duda cómo de beneficiosa será esta adquisición para Belén Esteban. Habrá que esperar para saber cómo será el desenlace final de esta turbulenta historia.