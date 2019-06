Belén Esteban pasa al ataque y avisa al culpable del hackeo: «te tenemos»

Belén Esteban se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para destapar todos los secretos y polémicas de su boda con Miguel Marcos

La boda de Belén Esteban prometía ser el acontecimiento del año en el universo ‘Sálvame’. Una semana después, se puede confirmar que así fue. Si algo ha trascendido especialmente ha sido el escándalo del hackeo a su móvil. Lo que parecía en un principio anecdótico ha acabado por convertirse en una seria polémica que se decidirá en los juzgados. Belén ha expuesto públicamente que el hackeo de su teléfono personal fue un intento de obtener información de la boda de manera ilegal, incluso llegando a tratar de acceder a sus cuentas bancarias. «Aquí tengo la denuncia, por la Policía y la Guardia Civil, he perdido el correo electrónico, está puesto en manos de mis abogados y tiro para adelante. No acuso a nadie, pero no consiento que se hagan pasar por mi robando los datos de mi teléfono, se han querido meter en mi banco, le han escritos mensajes horribles a mi madre», ha declarado en su entrevista con ‘Sábado Deluxe’.

Además de anunciar las medidas legales, Belén ha querido mandar un mensaje muy claro al hacker: «intuimos quien es, totalmente. El hackeo se produce a las 7:32 desde una antena en Alcalá de Henares. Te tenemos». Mirando directamente a cámara, Belén ha argumentado su decisión. «Trataron hackear el móvil de la persona que más quiero (su hija) y de Miguel», ha comentado, antes de añadir que: «me han dicho que puede ir a la cárcel, es como si te quitan la identidad».

Belén se ha negado a admitir que sea una figura pública el causante del hackeo, aunque algunos nombres del panorama de la prensa rosa han sobrevolado durante la entrevista. Muy dolida, especialmente por lo que afectó a su madre, Esteban se ha destapado contra el o los causantes: «lo que me habéis hecho con mi móvil es vergonzoso. Si mi boda era una mierda para qué hacéis todo esto».

La colaboradora estrella de Mediaset ha dejado claro que confía plenamente tanto en la organización de la boda como en la seguridad de esta. Por cómo se ha expresado, parece claro que Belén Esteban y los cuerpos de seguridad pertinentes llevan avanzadas las pesquisas para destapar quién es el culpable de su hackeo. Y va a ir a por todas.