El reproche de Belén Esteban a Anabel Pantoja tras dejarla plantada en su despedida

La segunda despedida de soltera de Belén Esteban está dando mucho de qué hablar, quizás por la compañía que ese día quiso disfrutar junto a ella. Sus compañeras de ‘Sálvame’, entre las que se encontraba Carlota Corredera, Mila Ximénez o Lydia Lozano, este miércoles se mostraron enfadadas en ‘Sálvame’, pues muchos detalles de este gran día se habían filtrado a los medios de comunicación. El coste de la despedida, el brindis o incluso el catering fueron algunos de los datos que vieron la luz, momento en el que la de San Blas aprovechó para revelar el otro motivo por el que estaba molesta. Y es que, aunque Anabel Pantoja estaba invitada, finalmente declinó acudir a su despedida por un motivo familiar. “Me dejó tirada y luego la vi en el debate de Supervivientes”, espetó Belén a la sobrina de la tonadillera. “Creo que no me lo merezco”, añadió

Sin embargo, Anabel trató de justificar su ausencia revelándole la hoja de ruta que realizó el mismo fin de semana. Según ella, el sábado tenía concierto de Alejandro Sanz, el domingo había overbooking en el aeropuerto y, por esta razón, no pudo llegar a Madrid hasta las siete de la tarde. De hecho, tuvo que acudir ‘in extremis’, ya que debía sustituir a sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, en el plató del debate de ‘Supervivientes’ como defensora de la cantante.

Un incómodo momento entre ambas amigas al que la propia Belén Esteban quiso restar importancia: "vale gordi, te perdono". Palabras con las que se sobreentiende que vuelve a reinar la paz entre ellas y que, por supuesto, donde sí acudirá será al día de su enlace.