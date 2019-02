El monumental alegato de Belén Esteban contra Kiko Matamoros

Belén Esteban ha querido contestar a Kiko Matamoros, que le acusó de no valorar un pacto de Toño Sanchís para cerrar su deuda judicial

La relación entre Belén Esteban y Kiko Matamoros nunca ha sido buena, pero está en su momento más crítico. La princesa del pueblo ha querido contestar al ex agente de televisión en ‘Sábado Deluxe’ tras las pasadas insinuaciones de Matamoros, donde dijo que no quiso aceptar un pacto de Toño Sanchís para saldar esa deuda. Tras explicar todos los detalles del acuerdo que le propusieron, Belén ha declarado un duro alegato contra Kiko Matamoros. “Yo creo que tú ibas para abogado, tendrías que haber acabado la carrera”, comenzaba Belén. “Ni uno de los contratos era del treinta por ciento, si quieres el sumario te lo paso para que el fin de semana estés entretenido, cariño”, contestaba así a Matamoros, quién defendió a Toño, ya que según su versión el agente se ciñó a lo pactado.

Especialmente dolida se ha mostrado Belén Esteban con Kiko Matamoros por haber sacado a la luz a su hija. "¿Tú me vas a hablar de utilizar a mi hija, tú que has cerrado polígrafos a tu hijo Diego?", preguntaba de manera retórica Belén. "Tú has puesto verde a tu hijo en un plató. Ojalá pudiese hablar, pero de mi hija ya no se habla… Darme de hostias con mi hijo en un plató me daría vergüenza", ha declarado, con una monumental dureza, la invitada estrella del programa. "Se feliz, te deseo lo mejor, pero de mi, ya. No voy a entrar en nada.", ha sido su última frase sobre el tema. ¿No veremos más el enfrentamiento Esteban-Matamoros?