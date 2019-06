David y Victoria Beckham han estado en Sevilla junto a sus tres hijos pequeños y disfrutaron de una comida en María Trifulca, uno de los sitios de moda de la capital hispalense

David y Victoria Beckham eran los invitados más esperados en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Los ingleses no decepcionaron y, además de acudir a la ceremonia y pasear ante los cientos de sevillanos que esperaban con ansia su llegada, aprovecharon que estaban en la capital andaluza para celebrar el día del padre.

Tras dejar el festival que había organizado en la finca del capitán del Real Madrid a las 04.30h de la mañana, los Beckham hicieron noche en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, donde les esperaban sus tres hijos pequeños: Harper, Romeo y Cruz. El domingo, después de deleitar de nuevo a los vecinos asomándose a la ventana de su habitación para ver una procesión que pasaba justo por debajo, la familia dio un paseo por la ciudad y fue a comer a uno de los sitios más bonitos y solicitados del emblemático barrio de Triana, el Maríatrifulca.

Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, David, Victoria y los niños disfrutaron de la zona más solicitada del restaurante, una terraza elevada con espectaculares vistas al río Guadalquivir. Una vez allí disfrutaron de un menú compuesto de jamón ibérico de bellota, langostinos de trasmallo a la sal, ensalada y pescado, todo regado con una botella de Vega Sicilia Único de 2006 de la que la ex Spice Girl no pudo evitar presumir en sus redes sociales y que tiene un precio de 325€ en carta.