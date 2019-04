Cuando quedan apenas unos días para que comience ‘Supervivientes’, que va a ocupar el hueco que ha dejado ‘GH DÚO’ en la parrilla televisiva, uno de los concursantes que parecía que iban a viajar de seguro a Honduras ha anunciado que ya no va a participar. Se trata de Bárbara Rey, que ha confirmado su no asistencia en un vídeo muy misterioso en el que no resuelve la gran incógnita: por qué ha tomado esa decisión.

“Algo que sí quiero deciros: yo iba a ir a ‘Supervivientes’, pero ya no voy”, se la escucha decir en el vídeo, que termina con una pequeña risa. Si bien por el momento ni la actriz ni la cadena ha explicado a qué se debe esta decisión, medios como ‘Bluper’ anticipan que podría tratarse de un problema de caché. El fichaje de Isabel Pantoja podría haber trastocado las cuentas de la productora, que habría tenido que elegir entre dos pesos pesados.

Sin embargo, en las redes sociales circula otra teoría, que Isabel Pantoja habría puesto como condición vetar a Bárbara Rey por unas declaraciones que hizo en ‘Sábado Deluxe’ en el año 2018 y en las que aseguraba que “Paquirri no era feliz con Isabel Pantoja”.

Sea como fuere, lo cierto es que 'Supervivientes' llevaba varias ediciones detrás de Rey. De hecho, en anteriores años se llegó a asegurar que Telecinco la habría ofrecido dos tipos de salario 2.000 euros al día o 400.000 euros por toda su participación.