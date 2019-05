Bárbara Rey por fin opina sobre la ‘jubilación’ de don Juan Carlos

Este lunes el rey Juan Carlos daba un bombazo informativo. Se retiraba de la vida pública y oficial cinco años después de su abdicación, un anuncio que para muchos fue una auténtica sorpresa. Una retirada que comenzará a partir de este domingo 2 de junio y que significará que el padre de Felipe VI ya no representará ni a la Corona ni al Estado en actos institucionales. Momento muy relevante sobre el que expertos en Casas Reales se han pronunciado, aunque cada uno de ellos tenga sus opiniones. Pero, ¿qué opina sobre todo lo que está sucediendo Bárbara Rey?

A pesar de que hasta ahora había procurado apostar por el silencio, por fin, ha decidido romperlo. "Los actos oficiales son duros. Si yo fuera él me habría retirado antes", ha comenzado diciendo sin ningún reparo frente a las cámaras."Es un hombre que ha trabajado mucho, ha estado muchos años, ya le toca. La gente se jubila a los 60 y a mí me parece perfecto", ha continuado. Bárbara es consciente de la expectación que se ha generado en torno a su jubilación y no ha dudado en 'mojarse' sobre ello. Sin embargo, ha preferido dejar ahí su parecer y no entrar más en detalles sobre ello.