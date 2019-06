El dúo musical reaparecerá este sábado en las fiestas de Getafe.

La aventura de ‘Supervivientes’ no ha sido precisamente un camino de rosas para Azúcar Moreno. Las hermanas Salazar han estado en boca de todos tras abandonar el reality show, decisión que fue calificada por parte de la cadena-en boca de Jorge Javier Vázquez- de “premeditada”. “Ya no sois personas gratas en Mediaset y tardaréis mucho tiempo en volver a esta casa”, dijo el presentador a las artistas tras su llegada a España. Una escena desde la cual no se les ha vuelto a ver públicamente. Pero parece que no todo está en contra de Toñi y Encarna, y es que, pese a que muchos pronosticaban que podría ser el fin de su carrera, este sábado las hermanas darán su primer concierto después de regresar de los Cayos Cochinos. Look ha podido hablar con el representante de las intérpretes de ‘Bandido’, quien revela a este digital en exclusiva los detalles de esta polémica vuelta. La localidad madrileña de Getafe será el lugar que albergará el concierto del dúo musical este 8 de junio a las 11 de la noche, una fecha que en las redes sociales está generando mucha controversia.

“No es muy difícil descubrir lo que han hecho. Salir de la isla para en dos semanas dar un concierto en Getafe. Hay que ser ruin”, dice un usuario en Twitter, pensamiento que también han manifestado algunos colaboradores en diferentes programas de televisión. Este medio ha preguntado al representante de Azúcar Moreno por estos rumores, cuestión ante la que ha preferido mantener cautela. “El contrato es un acuerdo privado entre empresas. No escondemos nada, pero creo que no tiene que trascender si el concierto lo cerramos en enero o en junio“, dice. Palabras con las que no desmiente si el dúo musical salió adrede de ‘Supervivientes’ para cumplir con su agenda profesional. Esta vuelta de las hermanas Salazar a los escenarios es muy especial, ya que además de aparcar todo lo referente al escándalo que ha traído consigo el reality show presentarán su nuevo single. Una canción llamada ‘El secreto’ que se estrenó el 12 de mayo, justo el día que las hermanas comunicaron su abandono. “Están muy contentas y muy animadas. Presentarán su single y será el inicio de la gira“, añade el representante.

¿Les ha costado caro a Azúcar Moreno su paso por ‘Supervivientes’?

“A nivel profesional tienen una trayectoria de 35 años, eso es indiscutible. Su público sabe que una cosa es las Azúcar Moreno artistas y otra las concursantes de reality”, afirma la persona que gestiona la carrera profesional de las cantantes. La decisión de concursar en ‘Supervivientes’ hizo que Toñi y Encarna tuvieran que dejar bolos que ya tenían cerrados, según contó el mánager, contratos que ahora han vuelto a recuperar. “Algunos se han perdido, pero hay otros que no. Hay dos que hemos podido recuperar. Es lógico que estas cosas se cierren antes del verano y ya sean irrecuperables, pero la gira continúa”, cuenta el representante, que no descarta emprender rumbo a Latinoamérica dentro de unos meses. “En invierno el ritmo es más tranquilo, por lo que podríamos ir a países sudamericanos como Paraguay, Argentina, Chile o Ecuador, donde son muy queridas”, termina diciendo. Un futuro próximo que parece no pintar nada mal para ellas.