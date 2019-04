La que fiera concursante de 'GH VIP6' cuenta cómo está afrontando su mudanza.

Aurah Ruiz comienza una nueva vida. La que fuera concursante de ‘GH VIP6’ ha querido compartir con sus seguidores cómo está afrontando su última gran decisión, ni más ni menos que independizarse. Tras muchos años fuera del hogar familiar, el pasado año regresó a su casa junto a su hijo de pocos meses -fruto de su relación con Jesé Rodríguez-. Estancia que fue interrumpida por su participación en el reality show. Pese a que la canaria confiesa sentirse muy apoyada por los suyos, considera que tanto ella como su pequeño necesitan tener su propio hogar. “Nyan y yo necesitamos nuestro espacio. Nyan necesita su habitación y yo la mía. Estábamos viviendo en un huequito muy pequeño, con la cuna pegada a la cama. Mi familia no tiene espacio en su casa”, decía la joven en el último vídeo que ha colgado en su canal de MTMAD (plataforma digital de Mediaset).

El cambio de domicilio está siendo una odisea para Aurah Ruiz, tarea que está realizando con la ayuda ocasional de su familia más cercana. “Me estoy mudando y estoy muy saturada. Voy con Nyan aquí y las cosas cargándolas al otro lado. Tengo ayuda, pero otras veces no, como anoche, que me vi mudándome a las 12 de la noche aprovechando que mi madre podía vigilar al niño. El estaba durmiendo y yo metiendo las cosas en un coche chiquitio, así que es una locura lo que estoy viviendo ahora mismo”, afirma la que fuera pretendienta en ‘MyHyV’. Pese a que está muy feliz por estrenar nueva casa, la canaria confiesa que estar un tanto angustiada por el hecho de vivir sola con su pequeño. Sensación que describe así: “Me hace ilusión, pero también me acojona estar aquí sola con el. No porque sea mi hijo, que yo lo amo, pero por la enfermedad que tiene…”.

El penúltimo vídeo de Aurah Ruiz en MTMAD trajo consigo gran cantidad de comentarios a consecuencia de las declaraciones que dio. La canaria decía estar afrontando los problemas que conllevan la enfermedad de su hijo sola, afirmación que ahora ha querido matizar. “Yo tengo ayuda de mi madre, de mi padre y de la mujer de mi padre. Pero es verdad que ellos tienen sus vidas y sus trabajos, y a veces los horarios no coinciden. Por eso acabo varios días sin dormir y la mente me acaba pasando jugadas feísimas, como olvidarme de las cosas o no poder atender al niño bien”, contaba la canaria a sus seguidores. | [Leer más: La Infanta Cristina, un paso más cerca de España]