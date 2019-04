Aurah Ruiz, entre lágrimas, sucumbe ante la presión: “no puedo más”

Aurah Ruiz ha estado en el plató de 'Sábado Deluxe' para reafirmarse en su enfrentamiento con el futbolista Jesé Rodríguez, padre de su hijo

El drama de Aurah Ruiz comenzó con su relación con Jesé Rodríguez. Al menos, así lo ve la ex d ‘Gran Hermano VIP 6’, que no pudo contener sus lágrimas y rabia al hablar de la situación que vive actualmente. Muy lejos quedan las idílicas imágenes de la joven acompañando al futbolista cuando este firmaba por el Paris Saint Germain, ya que ahora solo queda frustración y rencor entre ellos. Tal y como desvelaba en una pasada entrevista Aurah Ruiz, Jesé la quiere en la cárcel, algo que ha vuelto a comentar en ‘Sábado Deluxe’. “Me puso una querella por injurias y calumnias, no han archivado la causa y vamos a juicio… Me pide un euro y de tres y cinco años de prisión“, ha asegurado Aurah.

Sin embargo, Aurah asegura que la peor parte se la lleva su hijo, que nació con una rara enfermedad. "Yo solo quiero que mi hijo tenga un padre", declaraba, entre lágrimas, la que fuera tronista. Aurah, además, asegura que su ex pareja "ha querido quitarle los sensores que lo mantienen con vida". En medio de todo el drama, Aurah se ha tenido que defender de algunos colaboradores como Víctor Sandoval o Belén Esteban, que se mostraban algo escépticos con la versión de Aurah. La joven ha confirmado que recibe una cantidad de 4.000 euros por parte de Jesé para la manutención del niño, algo que parece no ser suficiente.