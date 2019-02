Aurah ha confesado todas sus operaciones estéticas y ha relatado cómo se operó el pecho con una surrealista amenaza a su familia, que acabaron por pagar los costes

Aurah Ruiz sigue dando que hablar. La ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’, y madre de un hijo de Jesé Rodríguez, tiene su propio reality en MTV llamada ‘Original Aurah’. En el último episodio, Aurah ha querido relatar todos los retoques y operaciones estéticos a los que se ha sometido en su vida. Pero, además, la ex de Suso ha confesado su extraño episodio con una clínica clandestina. “Amenacé a mi madre con que yo quería pecho, lo iba a hacer me daba igual lo que ella dijera, quería mi pecho por 2.000 euros”, sin pelos en la lengua, Aurah ha relatado cómo sucedió todo y su ‘feliz’ final: “mi hermano me pagó la operación, ya le he devuelto todo a mi hermano hace un año”.

Todo sucedió hace 5 años, cuando Aurah decidió pasar por quirófano a pesar de ya contar con pecho porque “quería más”. “Me encantaba entrenar todo el día para presentarme a ‘fitness bikini’ (competición de belleza)”, ha comentado a sus fans Aurah, confirmando que su familia no apoyaba su decisión. “Me entró la venada y la necesidad de operarme el pecho. Todas mis amigas operadas lucían los vestidos”, ha resumido. ¿Cuál fue la reacción de Aurah tras tocarse el pecho recién operada? “qué pequeñas, yo quiero más”. Aunque su opinión cambiaría “en casa las vi enorme, parecía que se me iban a caer al suelo”. “No tengo nada de cicatriz, mi cirujano es dios, os prometo”, presumía la ex concursante, antes de añadir que “son preciosas, ¿a que sí?”.

Otras operaciones o retoques estéticos

Aurah ha confesado que el pecho es la única operación estética a la que se ha sometido: "no tengo el culo puesto, no hay photoshop, la barriga es mía". Aun así, no descarta volver a pasar por el quirófano "me metería con los ojos vendados en un quirófano para una lipo y una marcación abdominal". Lo que sí se ha realizado son retoques, sin cirugía, "me he pinchado el labio en varias ocasiones, estoy en contra de pincharse y pincharse, tienen que para un poco en el tema boca".