View this post on Instagram

Oficina móvil 😅🤦🏼‍♀️👩‍💻 Creo que la assistant necesita una assistant 😂🤣 Una vez llegadas a destino… Toca dormir y descansar 😴🌙 #management #laoficinaacuestassiempre #hastaenelcoche #goodnight #georginarodriguez #work #elle #elleitalia