El pulso soberanista del 9 de noviembre de 2014 le salió muy caro a Artur Mas. No solo tuvo que dar un paso atrás de la primera línea de la política, sino que el Tribunal de Cuentas le condenó a devolver los casi 5 millones de euros gastados en financiar una consulta popular que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

El próximo mes de febrero de 2020 finalizará la condena que le inhabilita para empleo o cargo público tras el 9-N, pero la deuda aún continúa sin saldar en su totalidad. Por ello, Artur Mas tiene embargados parte de sus bienes de manera provisional para hacerla frente, una situación que en absoluto le ha impedido disfrutar de unas vacaciones de lujo en las Pitiusas, tal y como LOOK muestra con unas imágenes exclusivas.

Según ha podido saber este digital, Artur Mas viajó desde Barcelona a Ibiza en un vuelo privado, concretamente en un avión Cessna 550, modelo Citation. Un jet de lujo muy alejado de los vuelos regulares que masifican las islas y que utilizó de nuevo para regresar a Cataluña días después. El expresidente de la Generalitat no viajaba solo, sino que lo hizo en compañía de su mujer, Helena Rakòsnik, y otros dos amigos, todos ellos invitados por el empresario Marcel Pascual Forns, propietario de la empresa Green Power Products, entre otras.

Gracias a la generosa invitación del anfitrión, Artur Mas también pudo disfrutar de las cristalinas aguas a bordo del barco particular de Forns. Ya en tierra, el político catalán dejó a su mujer y sus amigos en la arena, para disfrutar de un baño en solitario en las paradisiacas playas de Formentera. Eso sí, a pesar del embargo y la inhabilitación, parece que Mas no se ha olvidado de hacer un ‘guiño’ al independentismo con su look veraniego, un bañador con toalla a juego en un llamativo color amarillo. Y es que, ante tan generosa invitación, ¿quién no se olvidaría de los problemas y las deudas? | [LEER MÁS: Mar Flores y Elías Sacal presumen de amor con Ibiza como testigo]