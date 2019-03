View this post on Instagram

Quiero compartir algo con vosotros, porque es importante contar la verdad, siempre… Y más cuando llevo dando “el coñazo” con lo bien que me va con Candela desde hace una semana… Pues bien, esta tarde la firma de Sevilla ha ido regular, muy poquita gente. Vamos, cuatro gatos (dicho sea con todo respeto) jajajaja Estoy feliz con Candela, en pocos días ha entrado en la lista de los más vendidos y las críticas están siendo fabulosas. Lo sabéis porque os lo voy contando por aquí… Por eso sería estúpido no contar la realidad cuando ésta tampoco es tan buena. Gracias a los que habéis venido… casi casi os podría haber invitado a cenar sin notarlo a fin de mes. 😂😂😂 #siestoesantiinstagramquesenote Y por supuesto, ¡Viva Sevilla!