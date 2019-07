La ex concursante se abalanzó sobre su novio con la misma pasión que el primer día.

Por fin el reencuentro más deseado. La noche prometía emociones intensas y no defraudó. Entre los momentos más esperados estaba el encuentro entre Violeta y Fabio. La pareja de la edición de ‘Supervivientes 2019’ ha estado siempre al límite debido a las constantes peleas y reconciliaciones en el reality. La expectación era inmensa y Violeta y Fabio lo dieron absolutamente todo.

La tensión se palpaba mientras Jorge Javier Vázquez le pedía al argentino que abriera la puerta. Al entrar en la habitación, una espectacular Violeta se abalanzó corriedo hacia su amor. La carga sexual superó con creces la emotiva. Entre ambos existe una fuerte química que ha dado mucho que hablar durante todo el concurso. Sonado fue el vídeo en el que se pudo ver a la pareja manteniendo relaciones íntimas. Su reencuentro fue de alto voltaje con una Violeta absolutamente entregada a su amor: “Estás guapísimo. Me encantas así”. Fabio tampoco escatimó en palabras y su reacción al ver a su novia fue de lo más emocionante.

El esperado encuentro con Jorge Javier

Al ver las imágenes del reencuentro de la pareja fueron muchos los que se ruborizaron. Entre ellos, Jorge Javier Vázquez. El presentador se pasó todo el concurso vacilando al argentino sobre su aspecto físico. Cuando le vio, Fabio no pudo evitar reírse: “¿Pero donde está ese presentador con cuerpo de torero? Me has engañado durante tres meses”.