Tras haber pasado por diferentes broncas en 'GH Dúo', Kiko Rivera la lanzado una petición muy especial a su mujer, Irene Rosales

La casa de Guadalix de la Sierra vuelve a estar que arde… Pero no por una bronca. En su peor momento como pareja en ‘GH Dúo’, con peleas constantes incluidas, Kiko Rivera e Irene Rosales por fin se han puesto románticos. El hijo de Isabel Pantoja, consciente de que lleva tres meses en la casa y que quedan dos semanas de concurso por delante, le ha hecho una apasionada petición a su mujer: “vamos a pedir una hora sin cámaras”. Irene Rosales, que aceptó entrar en el reality si no existía ningún edredoning por su parte, se ha mostrado extrañada, aunque sí reconoce echar de menos a su marido. Las horas sin cámaras son usualmente pedidas en el concurso por parejas, formadas previamente o no, y la dirección del programa valora si concederlo. Otras, directamente, optan por taparse con el citado edredón.

Aunque Anabel Pantoja, prima de Kiko Rivera y su defensora de plató, intentaba enmascarar la crisis de pareja del matrimonio, lo cierto es que las broncas han sido continuas. En la escena, al margen de la petición, se pudo ver por fin a un Kiko Rivera y a una Irene Rosales muy cariñosos, compartiendo un momento especial dentro de la casa.

Mientras tanto, la paz ha llegado a 'GH Dúo', al menos por el momento. Los cinco finalistas, Kiko, Irene, Juan Miguel, María Jesús Ruiz y Alejandro Albalá afrontan la calma antes de la tormenta. Hoy, en el debate, Sofía Suescun dará la cara en un concurso que le ha costado su corona de 'reina de los realities', al ser dos veces expulsada del mismo. Recientemente, la expulsada mandaba un mensaje a sus seguidores: "no tengo palabras para agradeceros todo el esfuerzo que habéis hecho, esta vez no gano el reality pero sí una gran liberación". Nada más que añadir.