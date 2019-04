Aunque nadie apostaba por ellos, Antonio Tejado e Ylenia están cada día más unidos tras su paso por 'GH Dúo', donde compartieron una noche de pasión

Lo que parecía un insignificante amor de una noche de verano en la casa de Guadalix de la Sierra empieza a apuntar a relación sería y formal. Antonio Tejado e Ylenia ya no se ocultan. ‘Amiguis’, pero admiten que hay mucho más. El sobrino de María del Monte ha argumentado en su espacio en ‘Sálvame’ que, sencillamente, se reserva su derecho a no poner nombre al tipo de relación que mantiene con Ylenia. La pareja, tras su paso por el programa donde conocieron que son un 60% compatibles entre ellos según un test de personalidad, celebraron su amor con mucho marisco y un dulce final en forma de crepes.

Aunque no es la primera vez que la pareja disfruta de un íntima cena, esta vez lo han querido compartir con sus seguidores y fans, que apoyan totalmente esta relación. El sobrino de María del Monte, eso sí, ha tenido que escuchar las críticas de algunas ex parejas de Ylenia. Fede, que también concursó en ‘GH Dúo’, asegura que es “un impresentable”. Mientras tanto, ‘Labrador’, la ex pareja más famosa de Ylenia, argumenta que Tejado no es el tipo de la joven. Tejado reafirma, muy seguro, que su relación es verdadera, aunque no le pongan nombres. ¿Quién lo duda tras los últimos acontecimientos? | [LEER MÁS: Paz Vega desbanca a la mujer del ex presidente de México]