Antonio Tejado se ha sentado en 'Sábado Deluxe' con más frentes abiertos de los que quisiera. Candela, María Jesús, Ylenia... ¿Las mujeres de su vida?

Más serio que nunca, Antonio Tejado se ha presentado en ‘Sábado Deluxe’ con ganas de zanjar la polémica más cruel a la que se ha enfrentado. Aunque jamás lo ha declarado en público, Candela y su entorno han deslizado comportamientos poco apropiados por parte de su ex pareja. Ante eso, Tejado ha contestado de la manera más tajante: “no amenazo, voy a defenderme, tengo tres demandas preparadas para la semana que viene”. “Se me ha tachado de maltratador, eso se denuncia en el juzgado y comisaria, no en los platós”, ha zanjado el sobrino de María del Monte ante María Patiño.

“Nunca he querido la confrontación con Candela y se ha montado una guerra”, ha comentado Antonio Tejado, que apunta a la familia de su ex novia como los causantes de la actitud de la joven. Tejado también ha querido arrepentirse por algunos de sus errores dentro del concurso. “Perdí peso, me volví obsesivo, pesado… Necesitaba aire”, ha declarado: “soy pesado fuera, imagínate dentro, el doble”. Eso sí, Antonio Tejado ha negado por la mayor que haya tenido un comportamiento machista. Según el ex concursante, las bromas como la que tuvo con María Jesús Ruiz, cuando la miró debajo de la falda con un espejo, son simplemente buen rollo entre una pareja. | [LEER MÁS: Sale a la luz la fortuna de Sara Carbonero e Iker Casillas: ¿en qué ha invertido la pareja?].