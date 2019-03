Antonio Tejado, afectado tras la marcha de Ylenia, ha querido dedicarle un sensual baile en calzoncillos. No puedes perderte las imágenes

No hay día que Antonio Tejado no sea protagonista en ‘GH Dúo’. El sobrino de María del Monte ha estado relacionado de manera íntima dentro de la casa tanto con Candela, su ex, como con María Jesús Ruiz, su ahora enemiga, y con Ylenia, en una noche de pasión. Sin embargo, todas menos la Miss España han sido expulsadas del concurso. Quizás la nominación de Antonio Tejado le está pasando factura. El ex de Chayo Mohedano se muestra a veces muy bajo de ánimo y en otras ocasiones exultante. En la pasada fiesta de la casa de Guadalix de la Sierra, Antonio Tejado ha querido homenajear a su compañera recientemente expulsada con un baile ataviado únicamente con un calzoncillo. Imperdible.

Aún así, parece que estos bailes no hacen efecto romántico en Ylenia, porque ya ha declarado que no tiene intención de comenzar una relación sentimental con Antonio Tejado. Solo amigos, solo una noche de pasión. Las imágenes del fogoso encuentro no dejaron a nadie indiferente y muchos señalaron que fue el causante de la expulsión de Ylenia. María Jesús, mientras tanto, disfruta de una semana sin estar nominada y erigiéndose como una clara candidata a llevarse el concurso de 'GH Dúo'.