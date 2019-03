Antonio Tejado, expulsado: así ha sido su enfrentamiento con Candela

El sevillano se ha convertido en el noveno expulsado de GH DÚO. A su llegada al plató, mantuvo un duro enfrentamiento con su ex novia, Candela Acevedo. Antonio ha renegado de Amor Romeira pero ha admitido haber mantenido encuentros sexuales con personas de su mismo sexo.

GH DÚO ha perdido a uno de sus protagonistas. Antonio Tejado se ha convertido en el noveno expulsado de esta edición, por encima del 60% de los votos, desplazando así a Carolina Sobe. El sevillano, que se esperaba la expulsión, fue recibido en el plató por el presentador, Jorge Javier Vázquez, con todos los honores: “Eres mentiroso, manipulador, chismoso, pero también has sido un gran concursante. Eres Don Antonio Tejado”.

Jorge Javier, a Antonio: "Te falta profundidad en la vida, en la existencia y en las relaciones personales"

En Telecinco le esperaban su madre, María José, y su hermano. Ambos se fundieron en un gran abrazo con el protagonista indiscutible de la noche. Antonio acaparó todas las miradas y también todas las broncas. Su reencuentro con su ex pareja, la andaluza Candela Acevedo era uno de los platos fuertes de la noche y no defraudó. Ambos se dijeron de todo bajo la atenta mirada de la madre del concursante que suplicaba a su hija que “a esta señorita, ni agua”. A Antonio le costó hacerle caso a su progenitora. Las discusiones fueron fuertes, duras y constantes.

Candela, a Antonio: "No entendí en ningún momento cuando me eliges a mí para entrar en este reality"

Tejado se tomó la decisión de la audiencia con deportividad: Estoy supercontento de haber estado más de dos meses en un ‘reality show’. Estoy muy contento con mi paso por el programa”. Mientras tanto, su ex, celebraba en su cara la derrota. Aunque Candela no paró de repetir que por él solo sentía indiferencia, se pasó toda la noche reprochándole todos los escarceos que se le han adjudicado.

Esta es la cara que ha puesto a Antonio al conocer a "Ambrosia"

Jorge Javier le enseñó fotografías de la ya famosa “Ambrosia”, a quien Antonio dijo no conocer. Sobre su supuesto “affair” com Amor Romeira, dijo ser absolutamente falso. Sin embargo, cuando el presentador le preguntó por sus supuestas relaciones homosexuales, Tejado dio la cara: “A ver Jorge, antes de la boda no, mucho antes. Yo a la boda llegué habiéndolo probado todo. He sido muy romano en mi vida”.

María Jesús, Carolina y Juan Miguel, nominados

Como cada jueves, nuevas nominaciones. No hubo sorpresas. María Jesús Ruiz terminó su semana de trégua de vuelta a la lista de nominadas. También Carolina Sobe há vuelto a estar entre las elegidas, al igual que el valenciano Juan Miguel. Alejandro Albalá, que logró la inmunidad, tuvo la oportunidad de cambiarlo todo y nominar a Sofía, como así se lo pedían muchos espectadores, pero al final “mi corazón no me permite nominarla”, alegó el concursante.