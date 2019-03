Tras su salida de 'GH DÚO', Antonio Tejado busca refugio en Ylenia ante la lluvia de acusaciones de machista que está sufriendo y no descarta empezar una relación sentimental con ella

Ha esperado a salir expulsado de ‘GH DÚO’ para confesarse, defenderse y alzar la voz, pero ahora Antonio Tejado no rehuye ningún tema después de ser uno de los concursantes más polémicos de la edición por parejas. Hasta tres han sido las mujeres con las que se ha relacionado durante su estancia en la casa de Guadalix. Especialmente volcánico ha sido su acercamiento a Ylenia Padilla durante sus últimos días allí y después de que la de Benidorm reconociese que el idilio entre ambos fuese “intensito”, es el turno del sobrino de María del Monte.

Antonio Tejado se sincera en la revista ‘Lecturas’ sobre lo que significa para él Ylenia: “Tenemos un rollazo, ha surgido una amistad muy especial. Hasta el día en que nos acercamos en una fiesta, no sabía que me importaba tanto. Me gusta todo de ella y la voy a cuidar”. Toda una declaración que hace ver que el acercamiento entre ambos, con aquel famoso jacuzzi de por medio, le ha marcado.

La química entre ellos es absoluta, especialmente la sexual y Tejado no lo esconde: "No voy a negar lo evidente". Preguntado por las opciones de comenzar una relación con Ylenia, el exconcursante muestra cierta tibieza: "Estamos en la fase en la que somos colegas y nos damos mucho cariño porque nos respetamos". No obstante, deja la puerta abierta: "Me apetece tenerla cerca, sé que no me va a fallar", a la par que confiesa no tener miedo de tener pareja. Tanto es así que Ylenia gusta hasta a la propia madre de Tejado: "¡Le encanta! Y es raro, porque nunca le gusta nadie. Dice que somos iguales", concluye.