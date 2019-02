La ex miss España a acusado a Antonio de ser “violento” algo que le ha valido la indignación de todos sus compañeros. Tejado, tras oír los llantos de su madre en plató, amenazó con abandonar el concurso.

La repesca ha hecho estragos en la casa de GH DÚO. Principalmente para Alejandro Albalá y Antonio Tejado. Los dos amigos han visto como la vuelta de sus ex parejas les ha desestabilizado. El que peor lo lleva es sin duda el sobrino de María del Monte. Antonio, que es la intensidad personificada, está viviendo al límite su nueva convivencia con Candela. Por mucho que ambos pongan de su parte, al final siempre vuelven los reproches. Algo en lo que tampoco ha ayudado María Jesús Ruiz, quien ha provocado uno de los más duros enfrentamientos en lo que llevamos de edición.

La noche empezó de lo más movida para Antonio. En sus eternas disputas con Candela, esta sacó toda la artillería pesada en lo que a infidelidades se refiere: “me fuiste infiel muchas veces Antonio. Admite-lo. Te puedo dar nombres: Ambrosia, Eva, una chica de mi pueblo, y Amor Romeira”. Antonio solo admitió conocer a Eva, tomándose a risa las demás acusaciones: “teniendo en cuenta el historial del personaje en cuestión (Amor), creo que no tengo ni que justificarme”. Sin embargo, lo más grave estaba aun por llegar.

Antonio vs. María Jesús y Candela durante la publi. ¡Se ha liado parda! #GHDÚOLímite7 pic.twitter.com/YXYktWOtyH — Gran Hermano (@ghoficial) February 26, 2019

Tras la discusión, Candela se fue con María Jesús Ruiz al baño. Antonio fue detrás y entre los tres tuvieron un fuerte intercambio de palabras. Tejado se reprochó a la ex Miss España su comportamiento, manteniendo en todo momento la compostura y las distancias. La sorpresa llegó ya en el salón, cuando en directo, la de Andujar acusó al ex de Rosario Mohedano de “comportamiento violento”. Antonio estalló en ese preciso momento y amenazó con abandonar el concurso: “hasta aquí Jorge. No todo vale. Yo no quiero seguir en un reality donde esté esta señora”.

Jorge Javier a María Jesús: “La historia no es tal y como la has contado” #GHDÚOLímite7 pic.twitter.com/vzn6GK3efs — Gran Hermano (@ghoficial) February 26, 2019

Tanto en la casa como en el plató las muestras de apoyo a Antonio fueron totales. Incluso Jorge Javier tuvo que intervenir: “creo, María Jesús, que has estado muy desafortunada y que debes pedir perdón. En ningún momento, y sabes que desde esta cadena jamás se permitiría, ha habido un comportamiento de ese tipo de Antonio hacia ti”.

La madre de Antonio habla con su hijo. Así ha sido el mensaje que le ha enviado #GHDÚOLímite7 pic.twitter.com/SV9iviQflD — Gran Hermano (@ghoficial) February 26, 2019

Tejado, completamente enfadado, repitió una y otra vez que quería abandonar. Entre lágrimas fue llamado al confesionario donde recibió el mejor de los alientos: las palabras de apoyo de su madre. María José dio ánimos a su hijo y le pidió que no cumpliera su amenaza y permaneciera en el concurso: “Lucha, ríete, haz reír. Te queremos”. El desconcierto fue enorme cuando se supo que de los tres nominados, María Jesús fue la primera en ser salvada. Kiko Rivera y Raquel lucharán hasta el jueves por la permanencia.

¡Se acaba de producir un sorpasso en las votaciones! 50,1% vs. 49,9%. ESTO ESTÁ REÑIDÍSIMO #GHDÚOLímite7 pic.twitter.com/GDJL7ROvyh — Gran Hermano (@ghoficial) February 27, 2019

Alejandro, tocado tras la ruptura con Sofía

Alejandro: “¿Sabes lo que pasa? Que me parece raro que me digas que no quieres estar conmigo y luego me digas que me quieres”

Sofía: “No te quiero”#GHDÚOLímite7 pic.twitter.com/8aAIs7XEsG — Gran Hermano (@ghoficial) February 26, 2019

Quien tampoco lo están pasando bien son Sofía Suescun y Alejandro Albalá. Aunque durante las primeras horas del domingo todo marchaba bien, llegando la ex pareja a acostarse y a darse “cariño”, los días siguientes todo fue a peor. La navarra se sentó junto a su ex y dio por finiquitada la relación. Al ex de Isa Pantoja no le sentó nada bien y empezó a elucubrar diversas teorías. Entre ellas, la posibilidad de que fuera de la casa, Sofía y Fede hayan tenido un acercamiento. Esta teoría, muy secundada por Ylenia, les ha terminado de alejar definitivamente de sus ex parejas.