La guerra judicial que mantienen Antonio David Flores y Rocío Carrasco en los tribunales sigue copando titulares. El malagueño, de hecho, ha querido pronunciarse este lunes en ‘Sálvame’ semanas después de conocerse la queja que la hija de Rocío Jurado presentó en el Tribunal Supremo tras su victoria. La Audiencia Provincial había archivado la causa de Carrasco contra el padre de sus hijos por un supuesto delito de maltrato psicológico continuado y ahora, según él, “el tribunal se ha pronunciado antes de lo que ella querría”. Sus palabras revelan que esta historia con ella está más que cerrada y que se le comunicó “hace un par de días”. Pero, ¿cómo está él? “Voy avanzando. Tengo 3 niños y los tengo que llevar para adelante”, ha comentado él mismo.

“Quiero volver a la normalidad. He hecho una cosa en televisión que saldrá pronto”, explica. Y es que, poco a poco, Antonio David quiere que después de la tormenta llegue la calma, sin embargo, saca las garras para defender a su esposa, Olga Moreno. Sobre las demandas que Rocío Carrasco ha interpuesto contra ella tras unas entrevistas en las que según ella cuestiona su papel como madre, el colaborador da su opinión: “Olga ha cuidado a mis hijos desde pequeños y se lo agradece así”. “No creo que mi batalla tenga final con ella”, añade con resignación.

La misma versión que mantiene Olga al citado programa, quien se muestra despreocupada con su demanda, pero feliz sobre las últimas novedades que han recibido. "La mía no lo sé. La de él cerrada así que para mí cerrada. No estoy preocupada, me da igual. Estoy muy tranquila", comenta Olga Moreno. Unas afirmaciones que la propia Rocío Carrasco ha negado en rotundo a través de Kiko Hernández, colaborador que ha revelado sus palabras. Según ella no hay nada archivado y el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre su queja, rompiendo esta vez su silencio habitual.