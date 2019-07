La imagen de Anita Matamoros que ha despertado la ira de sus seguidores

Cuando Anita Matamoros decidió emprender su periplo hacia Filipinas no pensó lo ‘accidentado’ que podría resultar. Y es que este viaje que ha hecho con su pareja, su hermano, Javier Tudela, y alguno de sus mejores amigos comenzó con una pérdida de vuelo que les mantuvo retenidos durante tres días en Doha, situación que les enfadó a tenor de los stories que publicaron todos ellos en sus redes sociales. Pero la tranquilidad no ha llegado tras poder llegar a su destino, El Nido, en Palawan. Hecho que se demuestra en la última publicación que la joven influencer ha compartido en su Instagram.

A pesar de que en la fotografía Anita aparece posando en bikini con un paisaje de ensueño, el texto que acompaña a la fotografía no parece ser el más acertado, según los usuarios que han comentado este post. Mientras la hija de Kiko Matamoros ha escrito «hoy hemos ido a cuatro islas y cada cual mejor. ¿Habéis ido alguna vez a Filipinas?», ha habido muchos seguidores que la han respondido muy indignados. «No. No tenemos la suerte», «Anita deja de copiar lo que hace tu hermana. Eres patética», «pues no, muchas personas no tienen tu dinero con tu edad» o «cada finde, tenemos un papi en la tele» son algunos de los comentarios que han escrito. Sin embargo, de momento ha preferido no pronunciarse haciendo gala de la discreción que le caracteriza en asuntos polémicos.