Alejandra Rubio en su último programa de MTMAD (plataforma de Mediaset) se confesó sin tapujos. ‘¿A quién pedirías perdón?’, preguntó uno de sus seguidores. Instantes después reveló públicamente un secreto que permanecía bajo llave: “Me arrepiento de muchas cosas porque yo suelto veneno por la boca cuando me enfado, se me va el cable y suelto lo primero que se me pasa. Una persona a la que le hice mucho daño así por la cara, porque se me cruzó el cable (…) es Anita”. Y es que su amistad con Anita Matamoros hizo aguas después de una grave discusión en la que ella se sintió culpable. Ahora se arrepiente profundamente, pero estas palabras no parecen haberlas acercado demasiado. Al menos de momento.

Anita ha continuado con su rutina diaria y ha preferido no hacer alusión a ello, sin embargo, no ha podido evitar que se le preguntara por ello. “No soy partidaria de que me tenga que pedir disculpas”, han sido las palabras de la joven que se han comentado en ‘Sálvame’. Para ella, todo esto debe resolverse en privado: “las cosas que tenga que hablar las hablo con ella”. Su posición es clara y no tiene ningún problema en dejar clara su postura: “no quiero participar de nada de esto ni con mis padres ni con Alejandra ni con nada. A mí lo que me importa es lo que hagan en privado”. Declaraciones que hacen pensar que Alejandra quizás no ha dado el paso todavía para disculparse cara a cara con la que era su amiga.

Aunque hay cosas irrecuperables, lo cierto es que Alejandra quiso dejar claro que ambas amigas se seguían apreciando y queriendo mucho. "Nuestra relación se enfrió muchísimo y, a día de hoy, nos queremos muchísimo, yo adoro a Anita, todo el mundo lo sabe pero no tenemos esa relación tan estrecha. Que me arrepiento muchísimo, de verdad. Muchísimo, pero las cosas pasan y no se puede hacer nada", comentó. ¿Cómo está su relación ahora fuera de redes? Tan solo ellas lo saben.