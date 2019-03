Ángel Garó, protagonista en ‘Gran Hermano VIP 6’, ultima su nuevo proyecto

Ángel Garó fue una de las grandes caras de 'Gran Hermano VIP 6', donde sus enfrentamientos con Asraf dejaron huella. El artista tiene un nuevo proyecto

Ángel Garó protagonizó algunos de los momentos más impactantes durante su paso por ‘Gran Hermano VIP 6’. Sus primeras semanas de concurso permitieron ver al artista afincado en Málaga como un excelente cocinero que cuidaba de sus compañeros. Sin embargo, con el transcurso de las semanas el cómico perdió los nervios con Asraf Beno en varias ocasiones. Tres meses después del fin del programa, Ángel Garó confiesa que “no echo menos la televisión”, así lo ha asegurado al medio digital ‘Jaleos’. Para el artista, sus intervenciones en la pequeña pantalla “son simples anécdotas, no es mi forma de vida. De la tele he comido poco”.

En Málaga, el cómico vive en un edificio a su nombre, donde se grabaron las famosas imágenes de Ángel Garó desnudo gritando desde su balcón. Ahora, ultima un proyecto de teatro junto a su familia, incluyendo su sobrina Angy, que tan buen recuerdo dejó en los espectadores por su mordaz defensa de su tío. 'Tango mío' todavía no tiene fecha de estreno, según el citado medio. Garó, además, asegura que el tema de su ex pareja, Dario, que le acusó de malos tratos, "lo tengo superadísimo". El cómico siempre se ha mostrado conciliador con el relato de su ex pareja, al considerar los malos momentos de salud que ha vivido.