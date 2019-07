El 33 cumpleaños de Anabel Pantoja no terminó como ella esperaba. A pesar de que en ‘Sálvame’ le prepararon una sorpresa por su aniversario tras una difícil tarde en la que incluso acabó llorando tras una disputa con Gema López, cuando llegó a su hogar vivió uno de los peores días de su vida. Y es que, tal y como han revelado este martes en el programa en el que ella misma colabora, la sobrina de la tonadillera llegó a su casa y vio cómo la habían desvalijado.

Así lo ha revelado ella esta tarde en las escaleras de ‘Sálvame’ junto a Kiko Hernández, quien presentaba el programa y con el que ha querido confesarse. «Se han llevado muchas joyas, un bolso, una mochila de piel, cajas de champús. Móviles, tablets…Tengo que hacer recuento todavía. Se han llevado cosas materiales. Ha sido una casualidad que no estuviera en la casa«, ha comentado la propia Anabel.

Quien ha dado más detalles sobre este robo ha sido el reportero Sergi Ferré. El colaborador ha comentado en 'Sálvame' los momentos posteriores a que Anabel fuera conocedora de lo sucedido: «Se trasladó a su domicilio y se encontró la casa desvalijada. Se llevaron bastantes pertenencias e hizo la denuncia (…) Ha estado la policía y esto fue el domingo». Sin embargo, todavía no hay sospechosos y así lo ha asegurado Anabel: «No oyeron nada y no hay pruebas de la persona que ha sido». Aunque lo que más le ha dolido sin duda ha sido la violación de su intimidad: «Toda la ropa revuelta, mi ropa interior…».