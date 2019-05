Podía haberse convertido en una de las tardes más complicadas para Anabel Pantoja, sin embargo, su buen humor ha transformado esta situación en una bonita confesión de sentimientos. Aunque la llamada de una de sus exparejas del pasado con el compartió su vida más de dos años podría haber enturbiado el fantástico momento que está viviendo, nada más lejos de la realidad. La colaboradora ha reconocido que en más de una ocasión ha enganchado unas parejas con otras por lo que durante algunos períodos de su vida no ha estado soltera entre relación y relación. “Al principio cuando empecé en la tele me costaba estar sola, pero de un tiempo para acá he dado un cambio. Tengo ganas de estar en mi casa sola, de vivir momentos en silencio. Ahora soy otra persona. Lo he pasado mal por eso (…) He alargado cosas por no quedarme sola”, ha dicho la propia Anabel.

Y aunque ha reconocido que parte de su entorno le ha espetado que, según ellos, está “corriendo mucho”, ya que tan solo llevan juntos un año y medio y se casarán próximamente, ella asegura estar feliz junto a Omar Sánchez, su futuro esposo. “Me da miedo que se pierda la pasión o esa cosita. Aunque lleve muy poco tiempo he aprendido que es compañero de viaje, de comprenderme, de aguantarme. Cuando encuentras a alguien así para qué vas a esperar. (…) Mi mejor amigo me ha dicho que estamos corriendo mucho. Vamos a hacer año y medio. Es un chico muy bueno. Cuando te llega tu pieza del puzzle pues encajas. Mi madre está loca de contenta. Le cae muy bien”, ha confesado Anabel. Pero, ¿y su progenitor? Con gesto serio Anabel ha tratado de ser lo más sincera posible, pero sin entrar en demasiados detalles. “Mi padre lo sabe, pero tampoco tenemos esa (relación)…mi padre irá”, ha comentado la propia Anabel. Una unión que todo el mundo conoce que está quebrada, ya que ella ni siquiera acudió a su última boda.

Fue hace tan solo unos días cuando ella misma descubrió en sus redes sociales la especial manera en la que su pareja había decidido pedirle matrimonio. El joven empresario apareció en una sesión de fotografía en la que Anabel era la modelo y logró dejarla a tenor de las imágenes completamente boquiabierta. A pesar de que se desconoce la fecha del enlace, ambos se encuentran pletóricos con la llegada del gran día. | [Leer más: Sabemos dónde conseguir las entradas más baratas para un concierto de Aitana].