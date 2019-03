La colaboradora tiene una sección en el programa dedicada a su batalla contra el sobrepeso.

‘El plan Pantoja’ ya está en marcha. Anabel Pantoja narra semana a semana en el programa ‘Sálvame Diario’ cómo lleva el reto de perder peso. Proceso en el que la dieta sana y el ejercicio físico son los dos puntos primordiales para lograr sus objetivos. Este martes la sobrina de la tonadillera revelaba junto a la coach Cristina Soria algunos de sus mayores traumas con la comida, asunto con el que lleva muchos años batallando.

La defensora del clan Pantoja se ha abierto en canal y ha contado que la soledad y la tristeza han sido el motivo de que en más de una ocasión fallase en su propósito de adoptar una dieta saludable. “Llenaba mi soledad con comida, yo cuando me pongo triste recurro al dulce”, decía Anabel, que señalaba a las noches de hotel sin compañía como uno de sus más grandes enemigos. Realidad que la ha llevado a emprender una guerra personal contra los kilos de más.

Anabel Pantoja se puso en el año 2013 un anillo gástrico con el que logró perder 30 kilos, intervención con la que cambió su vida. Siendo muy joven llegó a alcanzar los 100 kg, según ella misma ha confesado, hecho que la sumió en una profunda tristeza. "Me miraba al espejo y me daba pena", decía la sobrina de la cantante, que ha aprovechado la ocasión para desvelar quién era su compañero en los atracones gastronómicos que en antaño se daba. "Kiko y yo empezábamos con un huevo y terminábamos con unas tortitas con nutella y nata", confesaba la colaboradora reconociendo los malos hábitos que la hicieron coger tanto peso. "Si pedía una pizza la acompañaba con una botella de refresco y un bote de mayonesa. Me he llegado a comer dos platos y medio de macarrones", describía la colaboradora reflejando así cómo era su dieta de entonces. Una rutina que ahora deberá cambiar si desea alcanzar su nueva meta.