“Hay una conversación en la que Aneth insulta a un miembro de la familia Pantoja ante un periodista peruano. Son insultos feísimos a Anabel“. Estas palabras que Antonio Rossi ha pronunciado este mismo jueves en ‘El programa de Ana Rosa’ han traído de nuevo a la palestra la enemistad de Kiko Rivera y Aneth. Por fin, se conocía el motivo de su distanciamiento público. Sin embargo, el contenido de ese audio era una auténtica incógnita. Ha sido Antonio Pavón, torero malagueño y excompañero televisivo de Aneth en Lima tiempo atrás, quien ha revelado a Look cuáles han sido las declaraciones de la peruana que tanto han molestado al dj para que incluso diga sin ningún tapujo en un plató que no se fía de ella.

“Anabel no se lo esperaba de Aneth, pero habla de ella por detrás. En este audio del que ahora se habla Aneth se ríe y humilla a Anabel. Dice que no puede defender a nadie porque no tiene ni carácter ni personalidad, que se pone a llorar“, explica Pavón a este medio. Y aunque se desconoce qué opina de esto Isa Pantoja, lo cierto es que en una de las últimas galas ya dejó clara su postura hacia ella. “Por mucho que hayan dicho, incluso gente de mi familia, quédate tranquila porque no ha habido ninguna prueba en contra tuya, confío en ti y sé que no me vas a fallar”, dijo Isa Pantoja en ‘Supervivientes’.

No obstante, Anabel en estos momentos permanece ajena a todo lo que sucede a su alrededor, pues ella misma ha revelado en sus redes sociales que su pareja, Omar Sánchez, le ha pedido matrimonio y por supuesto ha dicho sí. La sobrina de la tonadillera se encuentra pletórica y quizás sea en los próximos días cuando desvele más detalles sobre su enlace.