Desde que se conoció el fichaje de Isabel Pantoja por ‘Supervivientes’, han surgido muchos rumores sobre si la cantante habría vetado la participación de algunas personas en la nueva edición del reality. Si bien uno de los nombres que podrían haber sufrido este bloqueo, Bárbara Rey, lo negó, lo cierto es que la tonadillera sí que no tendría problemas en, si se diera el caso, de imponerse a la cadena para no verse las caras con ciertas personas.

Eso es al menos lo que ha asegurado este jueves su sobrina Anabel Pantoja en ‘Sálvame’. “¿A ti te consta si tu tía ha preguntado por alguna persona para asegurarse o ha puesto por contrato que no quiero coincidir con este, con este y con este?“, le preguntaba Carlota Corredera, a lo que la joven empresaria le aseguraba que no lo sabía, pero que su tía sí que le había dicho que no había vetado a nadie ya que ni sabía el casting completo ni conocía a muchos de sus futuros compañeros.

A pesar de todo, la presentadora siguió insistiendo y la terminó preguntando de manera específica, recordando el nombre de varias personas con las que Isabel Pantoja no tiene buena relación. Al final, la lista resultó bastante amplia y es que, según Anabel, la madre de Kiko Rivera no conviviría con: Julián Muñoz; Mayte Zaldívar; Foski, quien fuera su chófer durante muchos años; Dulce Delapiedra; Pepi Valladares y Las Mellis.

La gran duda llegó cuando le preguntaron por María del Monte y es que Anabel no supo qué responder. Viendo que de ahí podría salir unos buenos momentos, Carlota aprovechó para hacer una sugerencia a la cadena: “Telecinco, si aun estamos a tiempo, fichad a María del Monte”, dijo mirando a cámara. | [LEER MÁS: ¿Cuánto cuesta el ‘tiempo’ de los famosos? Te damos la respuesta]