En la última gala de 'GH DÚO' Irene Rosales comentó el que podría ser el próximo plan de Anabel Pantoja.

¿Se casa Anabel Pantoja? Esta es la pregunta que muchos se hicieron cuando Irene Rosales recibió los regalos que le llegaron desde el exterior de la casa de Guadalix de la Sierra. Minutos antes de que Jordi González le anunciase que era la última expulsada de ‘GH DÚO’, la mujer de Kiko Rivera pudo ver las cartas y fotografías que sus seres queridos le mandaban con el fin de darle ánimos en la recta final. Presentes entre los que le llamó su atención un mensaje proveniente de la prima de su marido. “Dice que tenemos que irnos juntas a un viaje de solteras a Canarias, pero a gastos pagados”, decía la nuera de Isabel Pantoja al respecto. “¿De solteras? No habrá habido anillo por ahí y yo no me he enterado…”, añadía la concursante entre risas.

Entre ambas mujeres la confianza es mucha, razón suficiente por la que las palabras pronunciadas por Irene Rosales adquiera un mayor peso. La duda de si Anabel Pantoja tiene, o no, planes de boda está en aire, y es que no cabe duda de que la colaboradora de ‘Sálvame’ está muy enamorada de su chico. Un joven canario llamado Omar Sánchez por el que bebe los vientos desde hace poco más de un año. El novio de la sobrina de la tonadillera, es windsurfista profesional e imparte clases en la isla. Motivo por el que no se ha mudado a la península para vivir con su chica.

Las redes sociales de ambos reflejan el gran amor que existe entre ellos, sentimiento que, ¿Quién sabe?, podría acabar con boda en Cantora. Por el momento se desconoce qué es lo que Anabel quiso dar a entender a la mujer de su primo con la expresión "viaje de solteras". Un enigmático mensaje que Irene Rosales ya habrá podido conocer de la mano de la colaboradora.