Ana Rosa Quintana mujer, periodista y empresaria habla con Look sobre el 8 de marzo, sobre el feminismo y sobre la lucha que queda por delante

Pregunta: ¿Qué representa el día de la mujer para usted personalmente?

Respuesta: Es un día en el que no podemos olvidarnos que nos queda mucho camino por hacer y que tenemos que apoyar a las mujeres que vienen por detrás.

P: Usted es una de las periodistas más reconocidas de este país, tiene más de 4 horas de directo diarias y llega a muchísima gente, es una gran responsabilidad, pero ¿Es fácil sacarle partido a esto, aprovecharlo de forma positiva?

R: Siempre lo intentamos, no sé si realmente lo conseguimos, pero lo intentamos. En temas importantes para la sociedad, como lo es el tema de la mujer siempre incidimos en los mensajes, en nuestros reportajes y nuestras informaciones, que la mujer sea independiente, que las jóvenes no permitan ser controladas, siempre apostamos por una sociedad más justa, paritaria, y más solidaria. Son mensajes que damos habitualmente, no queremos educar, no es nuestro papel, pero creemos que hay que difundir estos mensajes para vivir en democracia y tolerancia.

P: Además de periodista ha sido empresaria y ha tenido grandes equipos a su cargo, ¿En qué puntos ha tratado de poner su granito de arena para favorecer la igualdad?

R: Humildemente creo que mi empresa fue un ejemplo de igualdad donde se premiaba el talento tanto de hombres como de mujeres, pero en el caso de ellas muchas mujeres estuvieron en puestos de responsabilidad. Tuve grandes colaboradores.

P: Considera que a día de hoy la mujer sigue haciendo un sobre esfuerzo para llegar a todo?

R: Absolutamente. Hay muchas mujeres que no consiguen una conciliación real entre el trabajo y el trabajo familiar y acaban haciéndolo todo, cuidar a los hijos, los mayores, las tareas del hogar… aunque cada vez hay más parejas que practican compartir las tareas, todavía hay mujeres trabajando que se siguen ocupando de todo en casa, eso no es justo, aunque lo bueno es que cada vez hay más hombres educados en la igualdad y concienciados.

P: ¿Hasta cuándo se seguirá ejerciendo de ‘superwoman’?

R: Nos queda un poquito todavía. Eso depende más de ellos que de nosotras, depende de que nos apoyen nuestras parejas, de que los salarios sean igualitarios, de que se reparta la educación y el cuidado de los hijos en el día a día. Que no sea la mujer la que renuncie a su carrera profesional para cuidar a la familia, sino que se decida entre los dos y que se busque la mejor opción.

P: La llaman la ‘Reina de las mañanas’ y siempre se le atribuye una rivalidad con sus compañeras de profesión, aunque usted siempre lo desmiente, ¿Cree que las mujeres son las peores enemigas de sí mismas?

R: Para nada. Estoy en contra de este axioma, mis mejores amigas, mis compañeras, la dueña de la productora en la que trabajo, son mujeres, y para nada somos enemigas de nosotras mismas”.

P: Este año ha decidido apoyar la huelga desde plató y ha habido voces muy críticas por ello, utilizando este ejemplo, ¿cree que con el auge del feminismo se ha perdido comprensión?

R: Creo en la libertad de las personas. El año pasado Telecinco se quedó en blanco por la mañana, hubo programas de reposición porque decidimos apoyar totalmente la huelga, fue un gesto simbólico, una llamada de atención a la sociedad, siempre hemos apoyado el movimiento desde el programa, pero el año pasado paramos, no sé cuántas cadenas hicieron lo mismo. Yo dudé hasta el último momento, porque siempre te pesa la responsabilidad de cumplir con tu responsabilidad y tu deber de informar, pero dimos el salto. Yo voy a seguir apoyando la huelga, esta vez desde el plató es un año especial muy politizado. Pero por supuesto todas las mujeres que se sumen a ella de mi equipo serán respaldadas, y yo estaré junto a mis compañeras comunicadoras apoyándolas. Ser un altavoz es muy importante, también he puesto mi imagen en el programa emblemático para esta causa ‘Mujeres al poder’.

P: ¿En qué aspecto concreto le gustaría más que se lograra avanzar, qué le parece más importante en esta lucha?

R: Todavía hay muchas cosas que pelear para defender los derechos de la mujer, pero es importante la igualdad social, las pequeñas cosas, que haya guarderías públicas de 0 a 3 años a las que todas tengan acceso, cosas que nos hagan la vida y la conciliación más fácil. Y luego es muy importante que se rompa el techo de cristal.

P: Esposa y Madre de tres hombres. ¿En qué valores les ha educado? ¿Qué le preocupa más de los hombres del futuro?

R: Tengo tres hijos varones, pero me preocupan las mismas cosas que si hubiera tenido tres hijas, que tengan un futuro, que puedan trabajar en lo que les guste, que vivan en el país que elijan, y que sean felices. Les educo todos los días, la igualdad no es algo que se cuenta, es algo que se practica y ahí es donde realmente se aprende. Yo siempre he sido una mujer independiente, a mis hijos les enseño con el ejemplo, la igualdad, la corresponsabilidad y la enseñanza de la vida se dan con el ejemplo.