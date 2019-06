La que hace años fue su jefa, le manda unas afectuosas palabras de cariño.

Belén Esteban y Miguel Marcos ya son marido y mujer. La colaboradora contrajo matrimonio este sábado 22 de junio en la finca La Vega de Henares (Alcalá de Henares), un lugar que estuvo blindado para asegurar no tener miradas indiscretas en el recinto. Fueron muchos los rostros conocidos de la pequeña pantalla que estuvieron presentes en la ceremonia, nombres entre los que faltaron algunas de las personas que forman parte del pasado televisivo de la de Paracuellos. Ana Rosa Quintana ha querido dedicar este lunes a Belén Esteban unas palabras de cariño desde su programa, gesto que seguramente la colaboradora haya recibido de muy buen agrado.

«Belen, desde aquí, no sabes cómo me alegro de que estés tan feliz y espero que lo estés ya para toda tu vida. Te lo has ganado», decía la presentadora mirando a cámara. Cabe recordar que en la anterior boda de Belén Esteban, en la que contrajo matrimonio con Fran Álvarez, la reina de las mañanas fue una de las invitadas más ilustres. Por aquel entonces, 2009, la ex de Jesulín de Ubrique trabajaba junto a Ana Rosa Quintana, y entre ellas existía un cariño muy especial que quedaba patente en la pantalla.

El tiempo y la distancia ha hecho que ambas mujeres ya no estén tan unidas como antes, lo que no quita para que el cariño permanezca. Por otro lado, Ana Rosa Quintana acudió este mismo sábado a la boda de la soprano Ainhoa Arteta. Una celebración que se produjo en Cádiz y que contó con la presencia de personalidades como Carmen Lomana, Eugenia Martínez de Irujo y Paula Prendes.