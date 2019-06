View this post on Instagram

Hoy quería daros la bienvenida al verano con una recopilación de casi tres décadas de “Posado del Verano”. Para mí es un orgullo que muchos medios y personas digan que mi posado es el pistoletazo de salida al sol , La Luz y las vacaciones. Este año lo haré en breve para no perder la tradición 😂Agradeceros siempre vuestro apoyo y mensajes de ánimo .Mi hijo está bien y este va a ser el verano más feliz de mi vida ya que el verano pasado lo borré de mi mente. #felizverano #historiadeunposado #posadodeverano #part1