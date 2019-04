Ana Obregón ha vivido un auténtico calvario junto a su hijo Álex Lequio desde que el joven fuera diagnosticado de cáncer y tuvieran que trasladarse de urgencia a Estados Unidos para tratarse. Pero, afortunadamente, la recuperación del hijo de Alessandro Lequio va viento en popa, y el empresario está volcado en sus nuevos negocios. Sus padres, como no podía ser de otro modo, le están apoyando en esta aventura, por lo que se pudo ver a Ana Obregón en el último evento al que acudía Álex. La polifacética actriz fue preguntada no solo por las revisiones médicas de su hijo, sino también por su nuevo amor. Y es que, tal y como informó Diez Minutos, Álex Lequio está iniciando un romance junto a una joven morena a la que ya conocería hasta la propia Ana. Dale al play y no te pierdas su reacción. | [LEER MÁS: Los mejores memes que no te puedes perder de la histórica edición de ‘Supervivientes’]